احذرها.. عوامل تزيد من إصابتك بإنفلونزا الخنازير

بعد اكتشاف حالات مصابة بسلالة قاتلة من إنفلونزا الخنازير داخل مقاطعة يونيانغ بالصين، فيعتبر فيروس انفلونزا الخنازير H1N1 هو مزيج من الفيروسات بين الخنازير والطيور والبشر، حيث انه يتسبب في عدوى بالجهاز التنفسي لدى البشر.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 2009 ان إنفلونزا الخنازير هو وباء عالمي، وظهر من فيروس انفلونزا الخنازير العديد من الأنواع، حتى تم اعلان انتهاءه في عام 2018 وتوفر اللقاح الخاص بالوقاية منه.
اسباب الاصابة بإنفلونزا الخنازير :
وتصيب فيروسات انفلونزا الخنازير الأنف والحلق والرئة، حيث يدخل الفيروس في الجسم، حيث انه فيروس انفلونزا الخنازير ينتقل عبر الأسطح الملوثة الى العين والأنف، والفم، ولكن لا يمكن لأكل لحم الخنازير ان ينقل الفيروس.
عوامل تزيد من خطر الإصابة بفيروس الإنفلونزا :
وإذا كنت تعيش أو سافرت إلى منطقة ظهر بها وباء إنفلونزا الخنازير لدى العديد من الأشخاص، فقد تكون قد تعرضت للفيروس، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
ويواجه مزارعو الخنازير والأطباء البيطريون أعلى خطر للتعرض لأنفلونزا الخنازير، وذلك لأنهم يعملون مع الخنازير ويقتربون منها بشكل اكبر من الإخرين.