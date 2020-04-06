احذرها.. عوامل تزيد من إصابتك بإنفلونزا الخنازير





اسباب الاصابة بإنفلونزا الخنازير :





وتصيب فيروسات انفلونزا الخنازير الأنف والحلق والرئة، حيث يدخل الفيروس في الجسم، حيث انه فيروس انفلونزا الخنازير ينتقل عبر الأسطح الملوثة الى العين والأنف، والفم، ولكن لا يمكن لأكل لحم الخنازير ان ينقل الفيروس.





عوامل تزيد من خطر الإصابة بفيروس الإنفلونزا :





وإذا كنت تعيش أو سافرت إلى منطقة ظهر بها وباء إنفلونزا الخنازير لدى العديد من الأشخاص، فقد تكون قد تعرضت للفيروس، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





ويواجه مزارعو الخنازير والأطباء البيطريون أعلى خطر للتعرض لأنفلونزا الخنازير ، وذلك لأنهم يعملون مع الخنازير ويقتربون منها بشكل اكبر من الإخرين.