اعرف الحقيقة.. هل تناول فيتامين سي يساعد في علاج فيروس كورونا؟

بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم، وتفشيه فى العديد من الدول، ظهرت العديد من الآراء والتعليمات التى تنوه على تعزيز المناعة للحماية من الإصابة بالفيروس بجانب النظافة الشخصية المستمرة.





ووفقًا لما قدم موقع "boldsky" حول تناول فيتامين سى بشكل يومى، وهل يساعد فى حماية الجسم بعدم الإصابة بفيروس كورونا.





كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص يتعافون بمعدل أسرع بعد تلقي فيتامين سي عن طريق الوريد مقارنة بالأشخاص الذين لا يتلقون الجرعة، والذى يعد من أهم الفيتامينات التى يجب أن يحصل عليها الجسم بشكل مستمر.









وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في الجهاز المناعي لجسمنا من خلال دعم وظائف خلوية متعددة، ويمكن أن يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية الأساسية في الجسم إلى ضعف المناعة والأعراض مثل الجلد الخشن والضعف وفقر الدم وتورم المفاصل.





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