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مرأة

بعد وفاة شخص بسبب فيروس هانتا.. تعرف على مدى انتشاره وبقائه فى الهواء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:32 ص
فيروس هانتا
فيروس هانتا
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نهى هجرس
يعد ظهور فيروس هانتا الذى يضرب الصين بشكل جديد، وأدى إلى وفاة شخص، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أهم الأمراض الفيروسية وينتقل بشكل رئيسي عن طريق القوارض.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم الخطوات التى يجب أتباعها لعدم الإصابة بفيروس هانتا:

- ابتعد عن الأماكن التي تترك فيها القوارض فضلات.
- قم بإغلاق الثقوب داخل وحول منزلك.
- تجنب ترك الطعام في منزلك.
- إذا تعرضت لفضلات القوارض ، ارتد قفازات مطاطية وقناع يغطي أنفك ووجهك.
- استخدم مطهرًا لتطهير المناطق التي تحتوي على براز الفأر.
- قبل دخول الأماكن التي تحتوي على قوارض ، قم بتهوية المنطقة.

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يمكن للفيروسات الهوائية أن تنتقل عن طريق الجو ، أو تتطاير في جزيئات دقيقة ، ومن ثم يمكن استنشاقها ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يبقى الفيروس نشطًا لفترة طويلة خارج مضيفه أقل من أسبوع واحد في الهواء الطلق وساعات قليلة عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
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