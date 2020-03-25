أيهما أشد فتكاً .. كورونا أم هانتا ؟

في الوقت الذي يحارب فيه العالم

الذي تتزايد عدد الحالات المصابة به يوميا مع وجود حالات وفيات، ظهر فيروس جديد في الصين يسمى

وتسبب في حالة وفاة مع عدد من الحالات المصابة .