أيهما أشد فتكاً .. كورونا أم هانتا ؟

في الوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا الذي تتزايد عدد الحالات المصابة به يوميا مع وجود حالات وفيات، ظهر فيروس جديد في الصين يسمى فيروس هانتا وتسبب في حالة وفاة مع عدد من الحالات المصابة .
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ذعر اصاب العالم خلال الساعات الماضية منذ الإعلان عن ظهور فيروس هانتا في الصين خاصة وأن أعراضه تتشابه تماما مع أعراض الانفلونزا وهي نفسها الأعراض التي تظهر على المصابين بفيروس كورونا التاجي ، ليظل المواطنين في حيرة ما بين التفرقة بين فيروس هانتا و فيروس كورونا .
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ايهما أشد خطرا؟
بحسب ديلي ميل، رغم أن الأعراض متشابهة إلا أن التقارير العالمية أكدت خلال الساعات الماضية ان فيروس كورونا أكثر خطرا من فيروس هانتا لعدة أسباب وهي :
١_ فيروس كورونا لا يوجد له علاج حتى الآن بل المصابين به يتلقون أدوية تستهدف المناعة ومازال العلماء حول العالم يبحثون في اكتشاف علاج للقضاء عليه.
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٢_ فيروس هانتا ليس جديدا، بل تم اكتشافه عام ١٩٩٣ اي أنه يوجد علاج له مع بعض الأدوية الأخرى التي يلجأ لها الأطباء لعلاج هذه الحالات .
٣_ فيروس كورونا ينتقل عن طريق العدوى بين البشر أما فيروس هانتا فهو لا ينتقل بين البشر بل ينتقل للإنسان عن طريق القوارض وبولها ولعابها.
٤_ مصابو فيروس كورونا يحتاجون للعزل بشكل كامل أما مصابي فيروس هانتا لا يتم عزلهم بل يتلقون العلاج بشكل طبيعي مثل نزلة البرد .
٥- نسبة الشفاء من فيروس هانتا أعلى من نسب الشفاء من فيروس كورونا وذلك بحسب التقارير الصحية التي تم نشرها أمس لتهدئة الناس حول مخاطر فيروس هانتا.