بعد وفاة شخص في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا.. ونصائح لتعزيز الجهاز المناعي

- أعراض فيروس هانتا بعد انتشاره في الصين

- الطرق التي تساعد على نقل فيروس هانتا

- نصائح لتعزيز الجهاز المناعي ضد الفيروسات





أفادت تقارير وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، بوفاة رجل في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، بعد إصابته بـ فيروس هانتا.





ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن فيروس هانتا يمكن أن يصيب الأشخاص عن طريق التعرض للقوارض المريضة من خلال عدة طرق.





وأوضحت الوكالة وفقًا لموقع newsweek أن كل سلالة من فيروس هانتا مرتبطة بأنواع من القوارض، تنتقل فيروسات Hantavirus في ما يعرف بالانتقال الجوي، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان ، والبراز ، واللعاب في الهواء وتصيب الفرد، في حالات نادرة ، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا إذا عضه حيوان مصاب، و يعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب المضيف ، وكذلك تناول الطعام الملوث.





يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن فيروسات هانتا في الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، في حين تم توثيق حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر في تشيلي والأرجنتين في الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى فيروس الأنديز.





أعراض فيروس هانتا :





- التهاب المفاصل الروماتويدي المميت.

- الإرهاق الشديد.

- الحمى

- آلام في العضلات ولاسيما الظهر والكتفين.

- الدوخة.

- الصداع.

- القشعريرة.

- آلام في المعدة.

- الصداع الشديد.

- القيئ.





بعد ظهور فيروس هانتا الذى يضرب الصين بشكل جديد، وأدى إلى وفاة شخص، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، ويعد الفيروس من أهم الأمراض الفيروسية وينتقل بشكل رئيسي عن طريق القوارض.





وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن "العدوى بأي فيروس هانتا يمكن أن تسبب مرض فيروس هانتا في البشر".





ومن أهم الأماكن التى يمكن أن ينتقل من خلالها فيروس هانتا:





- بول الحيوان

- البراز

- اللعاب في الهواء

- الأسطح الملوثة

- الطعام الملوث





ووفقًا لموقع "health line" إليكم أهم الخطوات التى يجب أتباعها لرفع المناعة:





- الحرص على تناول الخضراوات بشكل يومى لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمغذيات.





- يساعد العسل بشكل كبير فى القضاء على الفيروسات، ولذلك يفضل تناول ملعقة من العسل مع كوب من الماء لرفع المناعة.





- كما يجب الحرص على غسيل الأيدي بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية للقضاء على الجراثيم.





- تجنب الخروج إلى الشارع، والتواجد بأماكن مزدحمة، فذلك يسهل سرعة الإصابة بالفيروس، لذا يفضل التواجد فى المنزل، والخروج عند الضرورة.





- الحرص على طهى اللحوم، والدجاج بشكل جيد للتأكد من عدم وجود أى جراثيم أو فيروسات متواجدة بها.





- الحرص على التعرض للشمس بشكل يومى لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وذلك للحصول على فيتامين د الذى يحتاجه الجسم.





- كما يفضل تناول المكملات الغذائية، والفيتامينات ، وحرص المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر على تناول الأدوية بشكل منتظم.





- الحرص على عدم تناول الأطعمة السريعة من الخارج لتجنب التلوث