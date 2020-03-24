بعد وفاة شخص.. فيروس جديد يضرب الصين

توفي رجل في الصين بعد إصابته بـ فيروس هانتا





وأفادت صحيفة جلوبال تايمز أن الرجل من مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين توفى أمس الاثنين أثناء سفره إلى مقاطعة شاندونغ فى الشرق، وبعد فحص المتوفى، تم اختبار 32 شخصًا آخر على متن الحافلة التي كانوا على متنها بحثًا عن الفيروس، والذي أثبتت الأبحاث نادرًا ما ينتقل من إنسان إلى آخر.





ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، ينتشر أفراد عائلة مسببات الأمراض الفيروسية بشكل رئيسي عن طريق القوارض، وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن "العدوى بأي فيروس هانتا يمكن أن تسبب مرض فيروس هانتا في البشر".





وأوضحت الوكالة وفقًا لموقع newsweek أن كل سلالة من فيروس هانتا مرتبطة بأنواع من القوارض، تنتقل فيروسات Hantavirus في ما يعرف بالانتقال الجوي، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان ، والبراز ، واللعاب في الهواء وتصيب الفرد، في حالات نادرة ، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا إذا عضه حيوان مصاب، و يعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب المضيف ، وكذلك تناول الطعام الملوث.





يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن فيروسات هانتا في الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، في حين تم توثيق حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر في تشيلي والأرجنتين في الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى فيروس الأنديز.



