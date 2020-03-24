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مرأة

أعراض كورونا بعد مرور 7 أيام من الإصابة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:41 ص
اعراض كورونا
اعراض كورونا
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رشا عوني
أعراض كورونا أهم ما يشغل بال المصريين حاليا بعد تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس في مصر لتزيد عن ٣٠٠ إصابة حاليا .

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في الأيام الأولى من التعرض للإصابة بفيروس كورونا تكون الأعراض خفيفة ولا تجعلك تكتشف حقيقة الإصابة حيث في أول ٣ ايام تكون اعراض خفيفة مثل أعراض البرد تمام مثل احتقان الزور  فقط .

مع مرور الأيام تتزايد اعراض كورونا في الظهور وتتفاقم بشكل يجعلك تدرك مدى احتمال إصابتك ، وبعد مرور 7ايام من الإصابة بفيروس كورونا تظهر عليك الأعراض .

اعراض كورونا بعد ٧ ايام :

ارتفاع درجة الحرارة بشكل مخيف لتتجاوز ٣٨
سعال بدون توقف 
صعوبة في التنفس 
صداع شديد 
الام بكل الجسم .

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