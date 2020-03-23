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مرأة

أسهل طريقة لنقل كورونا.. توقف عن ارتداء الجوانتي.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذر الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية من طريقة استخدام المواطنين لـ الجوانتي بعد تفشي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مروان سالم لـ صدى البلد صحة ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاحتماعي بشأن الجوانتي ، حيث أوضح ان أغلبية المواطنين يستخدمون الجو انتي بطريقة خاطئة تجعله خطيرا ويعرض للعدوى بفيروس كورونا بدلا من الوقاية منه. 


وأشار اخصائي التغذية العلاجية إلى أن ارتداء الجوانتي عند الخروج للشارع قد يعرضك للإصابة ب كورونا وذلك لأنك عندما ترتديه لفترة طويلة تجتمع عليه كمية كبيرة من الجراثيم و الميكروبات والفيروسات ومنها فيروس كورونا ثم تلمس به شيء آخر فين تقل له الفيروس سواء كان اي سطح او اغراض خاصة ولا التالي يتحول الجو انتي من طريقة وقاية إلى قنبلة موقوتة.


ونصح الدكتور مروان سالم بعدم ارتداء الجوانتي لساعات طويلة بل يكفي ساعة واحدة ثم تغييره لأنه قد يتعرض لأي ثقب صغير لا تراه بعينيك ويكون قادرا على نقل الفيروس ليديك، وفي حال عدم ارتداء الجوانتي البديل هو غسل اليدين كل نصف ساعة بالماء والصابون او تعقيمها بالكحول.

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