كيف تتفادى الإصابة؟.. مأكولات ينتقل من خلالها فيروس كورونا

من المعروف أن فيروس SARS-CoV-2 ينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طرق قطيرات الجهاز التنفسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.





وأكد الدكتور معاوية العليوي المختص بطب الأطفال ولا يوجد أي دليل حتى الآن لانتقاله عبر الطعام أو المشتريات حيث لم ترد أي توصية معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو المنظمات والسلطات الصحية حول العالم حول ضرورة تعقيم الأطعمة والمشتريات التي يتم شرائها من المطاعم أو المتاجر.





ولكن يبقى هذا الاحتمال واردًا خاصة وأن احتمال بقاء الفيروس نشطًا على الأسطح خارج الجسم يبقى واردًا وهذا ما أكدته جميع الهيئات الصحية تقريبًا لذا للمزيد من الحرص يفضل تعقيم المشتريات والأطعمة قبل تناولها أو استخدامها، وفي النهاية يعتمد القيام بذلك على مدى فعالية الإجراءات الحكومية في التعقيم قبل وصول المنتج الى الأسواق، وكما يلي:





المشتريات ذات الأسطح الصلبة ( الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية ) مثل المرطبانات والمعلبات والقوارير

يتم تعقيمها بأحد الطرق التالية:

١- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪؜ ).

٢- نقعها بالماء والصابون لمدة ٥-١٠ دقائق ثم غسلها جيدًا ( أسهل وأفضل طريقة ).

٣- نقعها بالكحول لمدة ٥-١٠ دقائق.

٤- رشها بالكحول أو بخاخ يحتوي على معقم ( كلوركس مخفف ) وتركها لمدة ١-١٠ دقائق ثم مسحها.

الصناديق أو العلب المصنوعة من الورق المقوى المعروف باسم ورق الكرتون

قد تبدو فكرة مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪؜ ) قابلة للتطبيق لكنها لن تؤمن حماية ١٠٠٪؜ لكون الفيروس ممكن ان يلج ضمن مسامات الورق المقوى صحيح انه لا يعيش اكثر من ٢٤ ساعة حسب أغلب الدراسات! الا انه يفضل التخلص من هذه الصناديق والعلب بعد اخراج مكوناتها ووضعها في اكياس أو علب نظيفة لمزيد من الحرص.

المشتريات المغلفة أو الموضوعة في أكياس بلاستيكية مثل الأجبان والمجمدات.

يتم تعقيمها بأحد الطرق التالية:

١- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪؜ ).

٢- نقعها بالماء والصابون لمدة ٥-١٠ دقائق ثم غسلها جيدًا ( أسهل وأفضل طريقة ).

٣- رشها بالكحول وتركها لمدة ١-١٠ دقائق ثم مسحها.

الخضار والفواكه

حسب توصيات لجنة الصحة الوطنية الصينية NHC فإن نقع الفواكه والخضار في ماء ساخن تتراوح حرارته بين ٦٥-٧٠ دقيقة لمدة ١٠-١٥ دقائق كفيلة بالقضاء على الفيروس لكونه يتأثر بالحرارة العالية، وقد جرت العادة في الصين بإضافة بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز أو الملح أو الخل أو مستحضرات تعقيم الخضار والفواكه الى الماء لتقليص نسبة الملوثات الكيميائية والمبيدات ( ليس للقضاء على الفيروس ) ثم غسلها بالماء الجاري الحار والفرشاة ( حسب نوعها ) للتخلص من بقايا الأتربة والأوساخ وتركها لتجف بعدها.

الخبز والمعجنات

لم يرد أي طريقة مضمونة ١٠٠٪؜ لتعقيم الخبز والمعجنات ولكن تبدو فكرة تسخين الخبز والمعجنات بالفرن أو الميكرويف قابلة للتطبيق وقد تقلل من مخاطر العدوى بشكل كبير.

الأقمشة

تغسل بالماء ومسحوق الغسيل على درجة حرارة مقدارها ٥٦ درجة مئوية لمدة ٢٠-٣٠ دقيقة أو ٦٥ درجة لمدة ٥-١٠ دقائق.

اللحوم بأنواعها

يفضل فرز وتعقيم اللحوم كآخر خطوة بعد الانتهاء من كل ما هو أعلاه ثم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية ومسح وتنظيف اسطح المطبخ التي ستوضع عليها اللحوم باستخدام مبيض أو معقم ( كلوركس ) مع اتباع ما يلي:

١- غسل اليدين بشكل متكرر بالماء و الصابون لمدة ٤٠ ثانية، قبل و بعد التعامل مع أي نوع من أنواع اللحوم أو الدجاج أو الأسماك.

٢- فرز اللحوم على سطح منفصل بعيدًا عن المشتريات وأدوات المطبخ الأخرى.

٣- ينصح باستخدام ألواح تقطيع طعام منفصلة أي لوح تقطيع للحوم ولوح تقطيع آخر لباقي مكونات الطعام.

٤- استخراج اللحوم من الأكياس أو العلب الموضوع بها ثم رميها ووضعه في أكياس أو عبوات محكمة الإغلاق مجهزة مسبقًا مع تجنب ملامسة اللحوم للسطح الخارجي لهذه الأكياس أو العبوات.

٥- إذا رغبت باستخدام اللحوم خلال ١-٣ أيام القادمة فيمكن وضعه في أكثر منطقة برودة في الثلاجة ( ٤ درجات مئوية )، وفي مكان منفصل عن باقي الأطعمة الموجودة فيها.

٦- إذا رغبت بتخزين اللحوم فترة زمنية أطول من ثلاثة أيام، يجب تجميده في الفريزر ( -١٨ درجة مئوية ) مع وضعه في أكثر منطقة برودة فيها مع العلم بأن التجميد لا يقتل الفيروس بل على العكس يحتفظ بقدرته على العدوى لمدة طويلة ١-٢ سنة.

٧- يشكل طهي اللحوم جيدًا أهم عامل وقاية من الفيروس، وتعتبر درجة حرارة الطهي أي درجة حرارة مركز أو منتصف اللحم، و الذي يمكنك قياسه من خلال استخدام مقياس للحرارة خاص للحوم يتوفر في مخزن تموين المطبخ و في معظم محلات البقالة العامل الأهم فكلما ارتفعت درجة الحرارة في مركز اللحم (أي منتصف قطعة اللحم)، تكون أكثر أمنًا و سلامة، وبصورة عامة تختلف درجة حرارة الطهي تبعًا لاختلاف نوع اللحم، وكما يلي:

* الدجاج

ينصح بطهي الدجاج على درجة حرارة ٧٤ درجة مئوية سواءً للدجاج الكامل أو المفروم.

* اللحم المفروم

ينصح بطهي اللحم المفروم على درجة حرارة ٧١ درجة مئوية.

* شريحة اللحم الكاملة

ينصح الطهي على درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية، و يجب السماح للحم بالراحة لمدة ٣ دقائق على الأقل.

* الأسماك

ينصح بطهي السمك على درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية أو حتى يتم فصل اللحم بسهولة.