اعرف الحقيقة.. هل يستمر التصاق فيروس كورونا بالأحذية عدة أيام

وعلى الرغم من عدم وجود دليل ثابت حاليًا على أن الفيروس قد تدخل إلى المنزل من خلال الأحذية ، فقد نصح طبيب الطوارئ بتخصيص زوج واحد من الأحذية للعمل فقط لتجنب احتمال إدخال المرض إلى المنزل. وقالت ممرضة الأسرة جورجين نانوس إن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 12 ساعة أو ربما أطول، مضيفة أن هذا يشمل بالتأكيد الأحذية.





ومع ذلك ، أخبرت أخصائية الأمراض المعدية Mary E. Schmidt HuffPost أنها قد تكون في الواقع خمسة أيام أو أكثر، مستشهدة بدراسات أجريت على مواد وثيقة الصلة بمواد الأحذية في درجة حرارة الغرفة.





وأضافت أنه عادة ما تكون النعال مصنوعة من مواد غير مسامية - بما في ذلك المطاط والجلد ومركبات PVC - ويمكن أن تحمل مستويات عالية من البكتيريا ، وفقًا لدراسة نشرها تشارلز جيربا ، عالم الأحياء الدقيقة والأستاذ في جامعة أريزونا.





وأخبرت كارول وينر ، أخصائية الصحة العامة ، شركة HuffPost بأن قطرات الجهاز التنفسي التي تحتوي على فيروس تاجي يمكن أن تهبط على الأحذية ، مع بعض المواد الاصطناعية وهو ما يوفر بيئة تسمح للفيروس بالبقاء لبضعة أيام. وتوصي وينر بأن يخلع الناس أحذيتهم قبل دخولهم المنزل وتركها في المدخل بعد الذهاب إلى الأماكن العامة.





ومع ذلك ، أوضحت أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، مضيفة: "بشكل عملي ، [الأحذية] تقع على جزء الجسم الأبعد عن وجهنا ، ونحن نعلم أن أكبر خطر انتقال العدوى هو من شخص لآخر ، وليس حذاء لـ شخص.



