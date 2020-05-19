المصل واللقاح: فيتامين سي و د و كبسولات الزنك ضرورية لتقوية المناعة ..فيديو

نصح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بضرورة تناول فيتامين سي ود والزنك، خاصة في تلك الفترة، بجرعات صغيرة لتقوية المناعة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا





وحذر الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" الذي يذاع على فضائية "دي إم سي"، من كبسولات الزنك لمرضى السكري، نظرا لأنه يحمل تعارضا مع مرض السكر





وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن الفيتامينات ضرورية سواء لتقوية المناعة في فترة أنتشار كورونا الحالية، أو لصحة الجسم في كل وقت.





وأوضح الحداد أن الهيدروكسي كلوروكين" يستخدم حاليا في المستشفيات للأطباء والممرضين بشكل أسبوعي، وكنوع من الإجراء الوقائي ضد فيروس كورونا.





وتابع الحداد: أنه لايمكن تعميم الهيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي للمواطنين في منازلهم، نظرا لان له أثارا جانبية على القلب والكبد.



