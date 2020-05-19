AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصل واللقاح: فيتامين سي و د و كبسولات الزنك ضرورية لتقوية المناعة ..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نورهان رأفت
نصح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بضرورة تناول فيتامين سي ود والزنك، خاصة في تلك الفترة، بجرعات صغيرة لتقوية المناعة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا

وحذر الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" الذي يذاع على فضائية "دي إم سي"، من كبسولات الزنك لمرضى السكري، نظرا لأنه يحمل تعارضا مع مرض السكر

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن الفيتامينات ضرورية سواء لتقوية المناعة في فترة أنتشار كورونا الحالية، أو لصحة الجسم في كل وقت.

وأوضح الحداد أن الهيدروكسي كلوروكين" يستخدم حاليا في المستشفيات للأطباء والممرضين بشكل أسبوعي، وكنوع من الإجراء الوقائي ضد فيروس كورونا.

وتابع الحداد: أنه لايمكن تعميم الهيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي للمواطنين في منازلهم، نظرا لان له أثارا جانبية على القلب والكبد.

وأكد الحداد أن التعامل مع الهيدروكسي كلوروكين يتم تحت إشراف طبي فقط، وذلك لأن الفترة القادمة من الممكن أن تكون هناك متابعة منزلية للمشتبهين بإصابتهم بـ كورونا، ووصف الدواء لهم دون الخروج من المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناول البروتينات.. استشاري مناعة يكشف عن أفضل الأطعمة لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف دواء ضد فيروس كورونا

رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: الصيام يحسن الجهاز المناعي.. فيديو

المصل واللقاح: منع أى شخص من دخول المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة.. فيديو

مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح: لا علاج لـ كورونا حتى الآن.. وارتداء الكمامات سيصبح إجباريا

ترشيحاتنا

طارق الشناوى: اعتذار أحمد فهمى وبيومى فؤاد عن رجالة البيت شجاعة أدبية.. فيديو

صبا مبارك تنعي الشيخ صالح الكامل

أخبار الفن.. فيديو يكشف علاقة محمد رمضان وصدام حسين.. انتحار ممثل معروف في نهار رمضان.. وفاة زوج صفاء أبو السعود

طارق الشناوي يكشف عن موقف أبكى إبراهيم نصر بسبب كلمات قاسية من أحمد زكي.. فيديو

عكاظ : صلاة الجنازة على الشيخ صالح كامل بالحرم المكي بعد الظهر

فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذر البطيخ؟

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد

بالبنطلون المقطع والشراب الشبيكة.. دومنيك حوراني في جلسة تصوير جديدة