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مرأة

أبرزها زيادة العطش .. 5 مؤشرات على الإصابة بـ مرض السكر

الأحد 03/مايو/2020 - 08:45 ص
5 مؤشرات على الإصابة
5 مؤشرات على الإصابة بـ مرض السكر
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حياة عبد العزيز
يعاني 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، ويؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على الأوعية والأعصاب والأعضاء، والطريقة الوحيدة لمكافحة مرض السكري هي التحكم في مستويات السكر في الدم، ونستعرض علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وفقًا لموقع timesofindia.

علامات الإنذار المبكر لارتفاع نسبة السكر في الدم:

- كثرة التبول 
يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى التبول كثيرًا، إن الشخص الطبيعي يحتاج التبول من 4-7 مرات في اليوم، بينما يشعر الشخص المصاب بارتفاع نسبة السكر في الدم بالحاجة إلى التبول طوال الوقت، ويحدث هذا لأن الكلى غير قادرة على معالجة السكر الزائد في دمك والطريقة الوحيدة للتخلص منه هي عن طريق التبول.

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- زيادة العطش 
يشعر مريض السكر بالعطش طوال الوقت، فكلما يشرب الماء كانت الحاجة إلى التبول تزداد.

- عدم وضوح الرؤية 
الرؤية الضبابية هي علامة أخرى على ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أنها واحدة من العلامات المبكرة التي يجب أن تكون على دراية بها. 

- الصداع 
الصداع من العلامات الطفيفة الذي يشعر بها مرضى السكر.

- الالتهابات
يضعف ارتفاع مستويات السكر في الدم جهاز المناعة، هذا يجعل من الصعب على الجسم مكافحة الالتهابات، وقد تمرض في كثير من الأحيان إذا كان لديك مستويات عالية من السكر في الدم.
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