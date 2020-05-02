علاج انسداد الشرايين .. تعرف على أفضل الطرق للشفاء

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن علاج انسداد شرايين الساق يختلف من مريض لآخر بناء على سبب الإصابة بالانسداد، ولكن العلاج في جميع الأحوال يهدف إلى التخلص من تفاقم الأعراض المؤلمة في الساق، ووقف تطور مرض تصلب الشرايين، وذلك بهدف الحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.









وأوضح الدكتور وليد الدالي، أن العلاج الأفضل لـ انسداد شرايين الساق هو العلاج عن طريق رأب الشرايين والذي يستخدم بهدف تحسين تدفق الدم في الشريان، حيث يتم تخدير المريض؛ ومن ثم إجراء شق صغير في الجلد وبمساعدة الأشعة السينية يتم إدخال قسطرة عبر الجلد وتمريرها حتى يصل إلى مكان الانسداد، وبمجرد وصولها يتم حقن المريض بمادة خاصة للمساعدة في ظهور ما بداخل الوعاء الدموي على شاشة خاصة لتصوير الشريان مما يتيح رؤية مكان الانسداد تحديدا.





وأضاف الدكتور الدالي، أنه بعد تحديد مكان الانسداد يتم السماح للقسطرة التي يتم تثبيت البالون بها بالمرور، ثم يتم نفخ البالون لفترة قصيرة، وذلك لفتح الشريان المسدود ومن ثم يتم تثبيت الدعامة للحفاظ على تدفق الدم، وهي الدعامات التي تم الموافقة عليها من قبل منظمة الدواء والغذاء الأمريكية، حيث يتم إطلاق الدواء ببطء للمساعدة في الحفاظ على الأوعية الدموية من الضيق مرة أخرى.



