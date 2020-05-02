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بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 09:23 م
10 معلومات عن دواء
10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أثبت عقار ريمديسفير المستخدم في علاج مرض الإيبولا فعاليته الواضحة  في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن مصر قامت بحجز كمية من عقار " ريمديسفير" من خلال منظمة الصحة العالمية.

وإليكم أبرز المعلومات عن عقار ريمديسفير : 


- يستخدم عقار  ريمديسفير REMDESIVIR في علاج الإيبولا.

- يساعد  دواء ريمديسفير في وقف تكاثر الفيروسات، مثل: الفيروسات التاجية والإيبولا.

-  يوقف العقار المادة الوراثية لفيروس كورونا التاجي ، ويمنعه قدرته من نسخ نفسه.

- يمنع دواء ريمديسفير تكاثر الفيروس بشكل أكبر داخل جسم المريض.

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-  عقار ريميديسفير له تأثير واضح ومهم وإيجابي في تقليص الوقت اللازم للتعافي.

- يسرع  عقار ريميديسفير من شفاء مرضى مصابي كورونا بنسبة 30%.

عقار ريميديسفير أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.

عقار ريمديسيفير أظهر فاعلية كبيرة بين جميع الأدوية التي طرحت للبحث في الفترة السابقة كعلاج لفيروس كورونا التاجي.

عقار ريمديسيفير أنه أكثر فعالية في المراحل المبكرة من الفيروس التاجي كورونا.

افضل العلاجات التي تمت تجربتها لمحاربة الفيروس منذ بدء جائحة كورونا .
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