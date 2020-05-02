بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا

المستخدم في علاج مرض الإيبولا فعاليته الواضحة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، و أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن منظمة الصحة العالمية. مصر قامت بحجز كمية من عقار " ريمديسفير" من خلال أثبت عقار ريمديسفير





وإليكم أبرز المعلومات عن عقار ريمديسفير :













- يساعد دواء ريمديسفير في وقف تكاثر الفيروسات، مثل: الفيروسات التاجية والإيبولا.





- يوقف العقار المادة الوراثية لفيروس كورونا التاجي ، ويمنعه قدرته من نسخ نفسه.





- يمنع دواء ريمديسفير تكاثر الفيروس بشكل أكبر داخل جسم المريض.





اقرأ ايضًا:





- عقار ريميديسفير له تأثير واضح ومهم وإيجابي في تقليص الوقت اللازم للتعافي.





- يسرع عقار ريميديسفير من شفاء مرضى مصابي كورونا بنسبة 30%.





- عقار ريميديسفير أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.





- عقار ريمديسيفير أظهر فاعلية كبيرة بين جميع الأدوية التي طرحت للبحث في الفترة السابقة كعلاج لفيروس كورونا التاجي.





- عقار ريمديسيفير أنه أكثر فعالية في المراحل المبكرة من الفيروس التاجي كورونا.



