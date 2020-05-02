وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر قامت بحجز كمية من عقار "ريمديسفير" من خلال منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن المنظمة ستقوم بسداد قيمة أول دفعة من ذلك العقار.





وكشفت وزيرة الصحة، عن علاج فيروس كورونا من خلال بلازما المتعافين، موضحا أن هناك 50 دولة تضامنت مع منظمة الصحة العالمية في دراسة بروتوكول العلاج بالبلازما للحالات الحرجة، وتم بالفعل البدء في استخدام بروتوكول العلاج على مصابي الفيروس بمصر، ولدينا 6 مراكز لتجميع للبلازما ولدينا الآلية العلمية من خلال أطباء مدربين سبق تدريبهم بالخارج".









ونوهت إلى أن المنظومة الصحية فى مصر قوية، وتم تقييمها خارج مصر بشكل إيجابى، حيث تم عمل مستشفيات للحظر الصحى فى كل المحافظات.









وتابعت وزير الصحة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.





وأكمل:"مع بداية رمضان بدء نزول المواطنين للأسواق في تزايد وهذا ليس عيبا ولكن المشكلة فى عدم إلتزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية ".





أعلنت وزارة الصحة، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، من بداية شهر رمضان المبارك، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وبلغ اجمالي الاصابات 5895 حاله، واحمالي الوفيات 409، وخاصة اليوم، 1 مايو ليصل اعداد المصابين الجدد 358 حالة، بعدد وفيات متوسط نسبيا وبلغ 14 حاله وفاة.