فيها حاجة حلوة .. "بسمة أمل" مبادرة طلاب جامعة بنها لتصنيع بدل العزل والكمامات للأطقم الطبية .. توفير 35000 كمامة و 1500 بدلة واقية لمواجهة كورونا ..صور

المصريين ايد واحدة وقت الأزمات .. هذه الحقائق جسدها أسرة طلاب من أجل مصر إحدى المبادرات الطلابية بكلية الطب بجامعة بنها .. الطلاب فكروا وساهموا فى تشجيع الأطقم الطبية والتمريض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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المبادرة الطلابية تؤكد عن جيل واعى وقيادات مستقبلية مسئولة وقادرة على تحمل المسئولية فضلا عن تعزيز الأنشطة الطلابية التي تخدم الوطن والمجتمع.





وقام طلاب من أجل مصر مصر " بسمة أمل " بالكلية بمساعدة أحد الشباب المتطوعين فى إنتاج وتصنيع بدل للعزل وكمامات لدعم الطاقم الطبى بمستشفى بنها الجامعى ليواصل طلاب اسرة من أجل مصر من تفعيل دورهم تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت الدكتورة نرمين عدلى رئيس رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية بكلية الطب ببنها ومنسق الأسرة أن المبادرة نجحت فى توفير 35000 كمامة و 1500 بدلة واقية بالجهود الذاتية وبمساهمة من المجتمع المدنى والدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة والدكتور ياسر عبد الرحمن أستاذ بكلية التربية النوعية والدكتور هانى زكريا أستاذ بكلية التربية الرياضية وبدعم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب.

وأضافت عدلى على إيمان الطلاب بضرورة تقديم الدعم الكامل لجيش مصر الأبيض أيمانا بدورهم المحورى فى مواجهة فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وأشارت إلى أن المبادرة تحاول أن تساهم تدعيما لجهود الدولة والقيادة السياسية لمحكافحة فيروس كورونا عبر عدة محاور منها تصنيع المعقمات والمطهرات وطرحها للجمهور للقضاء على الاحتكار وارتفاع أسعار الكحول

وكذلك المشاركة فى خط الإنتاج الذى دشنته الجامعة لتصنيع الكمامات دعما للفريق الطبى بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير ماكينة لتعقيم اليدين داخل كلية الطب مع توزيع منشورات للتوعية فى معظم المؤسسات بالقليوبية وبجوار ماكينات الصراف الآلي لتوعية المواطنين بالاستخدام الأمثل دون نشر العدوى.

يذكر أنه قد تم إنشاء وحدة منتجة للمستلزمات الطبية بكلية طب بنها لتوفير المستلزمات الطبية لتوفير المستلزمات الطبية بالجهود الذاتية.

وكان طلاب المبادرة قد دشنوا حملات حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من الفيروس فضلا عن توفير الكحول والجيل المعقم للأيدي لجميع العاملين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالي محافظة القليوبية بأسعار رمزية وذلك في إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد.