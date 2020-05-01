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تعليم

جامعة بنها تنعي شهداء الوطن في بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

نعت جامعة بنها فى بيان لها شهداء الوطن الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة الذين سالت دماؤهم الذكية على تراب الوطن جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

ويتقدم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة نيابة عن المجلس والعاملين بالجامعة بخالص العزاء لأسر الشهداء داعيًا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان مع الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الجامعة على الدور الوطنى الذى يقوم به جيشنا العظيم فى تأمين مقدرات الوطن ومواجهة قوى الظلام.

كما تؤكد الجامعة ان هذه الحوادث الارهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة ووحدة الشعب المصري وترابطه ووقوفه خلف قيادته السياسية فى مكافحة الارهاب الأسود والتاكيد أن مصر منتصرة رغم غدر الغادرين.

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