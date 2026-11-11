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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.


 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص، نجليه)، وطرف ثان : (شخصين، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.
 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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