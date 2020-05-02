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توك شو

لأول مرة.. تفاصيل بدء حقن مصابي كورونا في مصر ببلازما المتعافين.. وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير للعلاج

السبت 02/مايو/2020 - 09:03 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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قسم التوك شو
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة العديد من التفاصيل والموضوعات المتعلقة بـ فيروس كورونا المستجد، والعلاج خلال بلازما المتعافي، مؤكدة أن لدينا 6 مراكز لتجميع للبلازما ولدينا الآلية العلمية من خلال أطباء مدربين سبق تدريبهم بالخارج.

وعن العقار الجديد أكدت وزيرة الصحة أن مصر قامت بحجز كمية من عقار " ريمديسفير" من خلال منظمة الصحة العالمية، موضحة أنه يوجد أطفال ورضع مصابين بـ فيروس كورونا متواجدين في المستشفيات، وتم مخاطبة رئيس الوزراء أن تقوم مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع حالات فيروس كورونا وعزلهم صحيا.

كشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان،  عن علاج فيروس كورونا من خلال بلازما المتعافين، موضحة أن هناك 50 دولة تضامنت مع منظمة الصحة العالمية في دراسة بروتوكول العلاج بالبلازما للحالات الحرجة، وتم بالفعل البدء في استخدام بروتوكول العلاج على مصابي الفيروس بمصر، ولدينا 6 مراكز لتجميع للبلازما ولدينا الآلية العلمية من خلال أطباء مدربين سبق تدريبهم بالخارج".

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر قامت بحجز كمية من عقار "ريمديسفير" من خلال منظمة الصحة العالمية، مشيرة  إلى أن المنظمة ستقوم بسداد قيمة أول دفعة من ذلك العقار.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يوجد أطفال ورضع مصابين بفيروس كورونا متواجدين في المستشفيات، موضحة أن السبب الرئيسي في إصابة الأطفال هو إهمال الأهالي بسبب التخالط رغم قرار الحكومة بغلق المدارس لمنع التجمعات.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان،  أنه تم تشغيل 17 مستشفى للحظر الصحى فقط حتى الآن، وتم مخاطبة رئيس الوزراء أن تقوم مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع حالات فيروس كورونا وعزلهم صحيا، ويتم العمل الآن على رفع كفاءتها، وغدا سيتم عمل دورات تدريبية لكافة الفرق الطبية فى تلك المستشفيات، مضيفة: "لدينا 81 مستشفي حميات تشخص الحالات وترسله لمستشفى العزل ولكن خطتنا هى تأهيل المستشفيات لتقوم بكافة المهام".

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الناس بدأت تنزل الشارع أكتر لكن مش دي المشكلة، المشكلة عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة، وأن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الناس بدأت تنزل الشارع أكتر لكن مش دي المشكلة المشكلة عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة،  وأن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.

أشارت وزيرة الصحة، إلى أن  هناك من 27% لـ30% من المصابين بكورونا يتوفون قبل وصولهم المستشفي، كما أن 31% يتوفون في أول 4 أيام من وصولهم مستشفي العزل، تجارب العلاج بالبلازما تجري مع حوالي 100 دولة دخلت في إجراء أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما.
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