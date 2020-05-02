الإجراءات غير الصحيحة.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الناس بدأت تنزل الشارع أكتر لكن مش دي المشكلة، المشكلة عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة.





وتابعت هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.





وأكملت وزيرة الصحة، : "مع بداية رمضان بدأ نزول المواطنين للأسواق في تزايد وهذا ليس عيبا ولكن المشكلة فى عدم التزام المواطنين بـالإجراءات الاحترازية ".





وأعلنت وزارة الصحة، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، من بداية شهر رمضان المبارك، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وبلغ اجمالي الاصابات 5895 حاله، وإجمالي الوفيات 409، وخاصة اليوم، 1 مايو ليصل أعداد المصابين الجدد 358 حالة، بعدد وفيات متوسط نسبيا وبلغ 14 حالة وفاة.





وجاءت أعداد فيروس كورونا في رمضان بدايه من اول يوم الخميس الموافق 24 ابريل، وحتي اليوم، بلغ اعداد المصابين 2004 حالات، ووفيات 119:-





1 مايو

358 مصابا، 14 وفاة.





30 ابريل





269 مصابا، 12 وفاة.





29 ابريل





226 مصابا، 21 وفاة.





28 ابريل





260 مصابا، 22 وفاة.





27 ابريل

248 مصابا، 20 وفاة.













26 ابريل

215 مصابا، 10 وفيات.





25 ابريل





22 مصابا، 13 وفاة.





24 ابريل





201 مصاب، 7 وفيات.



