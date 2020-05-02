قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه تم تشغيل 17 مستشفى للحظر الصحى فقط حتى الآن، وتم مخاطبة رئيس الوزراء أن تقوم مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع حالات فيروس كورونا وعزلهم صحيا، ويتم العمل الآن على رفع كفاءتها، وغدا سيتم عمل دورات تدريبية لكافة الفرق الطبية فى تلك المستشفيات، مضيفة: "لدينا 81 مستشفي حميات تشخص الحالات وترسله لمستشفى العزل ولكن خطتنا هى تأهيل المستشفيات لتقوم بكافة المهام".









ونوهت إلى أن المنظومة الصحية فى مصر قوية، وتم تقييمها خارج مصر بشكل إيجابى، حيث تم عمل مستشفيات للحظر الصحى فى كل المحافظات.









وتابعت وزير الصحة خلال تصريحات تليفزيونية، أن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.





وأكملت: "مع بداية رمضان بدء نزول المواطنين للأسواق في تزايد وهذا ليس عيبا ولكن المشكلة فى عدم إلتزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية".









وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن هناك من 27% لـ30% من المصابين بكورونا يتوفون قبل وصولهم المستشفي، كما أن 31% يتوفون في أول 4 أيام من وصولهم مستشفي العزل، تجارب العلاج بالبلازما تجري مع حوالي 100 دولة دخلت في إجراء أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما.