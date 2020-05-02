وزيرة الصحة: لدينا أطفال ورضع مصابين بفيروس كورونا بسبب إهمال الأهالي

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يوجد أطفال ورضع مصابين بفيروس كورونا متواجدين في المستشفيات، موضحة أن السبب الرئيسي في إصابة الأطفال هو إهمال الأهالي بسبب التخالط رغم قرار الحكومة بغلق المدارس لمنع التجمعات.





وقالت هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، إن الناس بدأت تنزل الشارع أكتر لكن مش دي المشكلة، المشكلة عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة، مضيفة أن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه مع بداية شهر رمضان بدأ نزول المواطنين للأسواق في تزايد وهذا ليس عيبا ولكن المشكلة فى عدم التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية".





وأعلنت وزارة الصحة، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، من بداية شهر رمضان المبارك، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وبلغ اجمالي الاصابات 5895 حاله، وإجمالي الوفيات 409، وخاصة اليوم، 1 مايو ليصل أعداد المصابين الجدد 358 حالة، بعدد وفيات متوسط نسبيا وبلغ 14 حالة وفاة.





وجاءت أعداد فيروس كورونا في رمضان بدايه من اول يوم الخميس الموافق 24 ابريل، وحتي اليوم، بلغ اعداد المصابين 2004 حالات، ووفيات 119:-

1 مايو 358 مصابا، 14 وفاة.

30 ابريل 269 مصابا، 12 وفاة.

29 ابريل