لماذا تم تعديل ساعات الحظر من 8 لـ9 وإلغاء الإغلاق الجمعة والسبت؟.. وزير الصحة تجيب

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الناس بدأت تنزل الشارع أكتر لكن مش دي المشكلة المشكلة عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة.





وتابعت وزير الصحة خلال تصريحات تليفزيونية، أن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.





وأكملت: "مع بداية رمضان بدء نزول المواطنين للأسواق في تزايد وهذا ليس عيبا ولكن المشكلة فى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ".





وكشفت هالة زايد سبب تعديل موعد ساعات الحظر لتكون من الـ 9 مساءً بدلا من الـ 8 مساء وإلغاء الحظر يومي الجمعة والسبت، قائلة: "الهدف من تقليل ساعات الحظر هو تقليل التكدس حيث أن الإقبال على الذهاب للأسواق خلال شهر رمضان يكون كبيرا".





وأعلنت وزارة الصحة، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، من بداية شهر رمضان المبارك، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وبلغ اجمالي الإصابات 5895 حالة، وإجمالي الوفيات 409، وخاصة اليوم، 1 مايو ليصل أعداد المصابين الجدد 358 حالة، بعدد وفيات متوسط نسبيا وبلغ 14 حالة وفاة.





وجاءت أعداد فيروس كورونا في رمضان بدأية من اول يوم الخميس الموافق 24 ابريل، وحتى اليوم، بلغ اعداد المصابين 2004 حالات، ووفيات 119 وفاة :-





1 مايو

358 مصابا، 14 وفاة.





30 ابريل





269 مصابا، 12 وفاة.





29 ابريل





226 مصابا، 21 وفاة.





28 ابريل





260 مصابا، 22 وفاة.





27 ابريل

248 مصابا، 20 وفاة.













26 ابريل

215 مصابا، 10 وفيات.





25 ابريل





22 مصابا، 13 وفاة.





24 ابريل





201 مصاب، 7 وفيات.



