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وزيرة الصحة: 30% من مصابي كورونا توفوا قبل دخولهم المستشفي

السبت 02/مايو/2020 - 01:31 ص
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الناس بدأت تنزل الشارع أكتر لكن مش دي المشكلة، المشكلة عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

وتابعت وزيرة الصحة خلال تصريحات تليفزيونية، أن التقارير كانت تشير إلى أن التحرك إلى الأسواق في الفترة السابقة وهى قبل بداية رمضان تحديدا كانت قليلة جدا.

وأكمل: "مع بداية رمضان بدأ نزول المواطنين للأسواق في تزايد وهذا ليس عيبا ولكن المشكلة فى عدم التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية".


وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن  هناك من 27% لـ30% من المصابين بكورونا يتوفون قبل وصولهم المستشفي، كما أن 31% يتوفون في أول 4 أيام من وصولهم مستشفي العزل، تجارب العلاج بالبلازما تجري مع حوالي 100 دولة دخلت في إجراء أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما.

أعلنت وزارة الصحة، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، من بداية شهر رمضان المبارك، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وبلغ اجمالي الاصابات 5895 حاله، وإجمالي الوفيات 409، وخاصة اليوم،  1 مايو ليصل أعداد المصابين الجدد 358 حالة، بعدد وفيات متوسط نسبيا وبلغ 14 حاله وفاه.

وجاءت أعداد فيروس كورونا في رمضان بدايه من اول يوم الخميس الموافق 24  ابريل، وحتي اليوم، بلغ اعداد المصابين 2004 حالات، ووفيات 119:-

1 مايو
358 مصابا،  14 وفاة.

30 ابريل

269 مصابا، 12 وفاة.

29 ابريل

226 مصابا، 21 وفاة.

28 ابريل

260 مصابا، 22 وفاة.

27 ابريل
248 مصابا، 20 وفاة.



26 ابريل 
215 مصابا، 10 وفيات.

25 ابريل

22 مصابا، 13 وفاة.

24 ابريل 

201 مصاب، 7 وفيات.
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