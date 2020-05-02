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أستاذ باطنة: عقار ريمديسفير لعلاج كورونا معتمد بـ 3 شروط.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي

قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ الأمراض الباطنة ، إن العلاج الامريكي الجديد المحتمل لعلاج كورونا ريمديسفير، تم اعتماده ولكن بثلاث شروط.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا"، تقديم رانيا هاشم، الشروط الثلاث هي، إعطاء العقار للمصابين بكورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يمنح للحالات شديدة الخطورة والتى تحتاج لأكسجين عالى.

وأوضح أن الشرط الثالث، هو متابعة الأبحاث على العلاج؛ لمعرفة أثارة الجانبية، لافتا إلى أنه فى دراسة سابقة على العقار، تم التأكد من وجود آثار سلبية له.

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وأكد أستاذ الأمراض الباطنة، إلى أنه عالميا لا يوجد علاج معتمد 100% لعلاج كورونا، وما يجرى الآن هى محاولات لمكافحة فيروس كورونا بشتى الطرق الممكنة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر قامت بحجز كمية من عقار "ريمديسفير" من خلال منظمة الصحة العالمية، مشيرة  إلى أن المنظمة ستقوم بسداد قيمة أول دفعة من ذلك العقار.
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