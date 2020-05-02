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مرأة

نشرة المرأة والصحة..كل المعلومات عن ريمديسفير.. مضاعفات كورونا بعد الشفاء.. أسعار إطلالات المشاهير في رمضان

السبت 02/مايو/2020 - 02:00 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهد أول أسبوع من شهر رمضان الكريم  باقة كبيرة ومتنوعة من إطلالات النجمات والمشاهير وذلك خلال ظهورهن في البرامج التلفزيونية او الأعمال الفنية .

واثارت بعض النجمات الجدل حول إطلالاتهن في اول اسبوع من شهر رمضان  بسبب أسعارها التي اختلفت من نجمة لأخري.

أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وأمراضها، أن وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب أن نحصل عليها خلال شهر رمضان.
وقالت "أبو الحجاج"، في برنامج هيلثي المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، إنه من الخطأ تجاوز وجبة السحور، حيث إنها إحدى وصايا الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وذلك لما لها من فوائد عظيمة للجسم.

العرقسوس من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، فالعرقسوس من المشروبات الباردة التى تتميز بالعديد من الفوائد الصحية فهو مهدئ لـ المعدة بشكل كبير.
وعلى الرغم من فوائد عرقسوس إلا أن الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، قالت إن مرضى الضغط المرتفع عندما يتناولون مشروب العرقسوس، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

هل هناك مضاعفات بعد الشفاء من فيروس كورونا وهل يعود مرة أخرى أم لا؟ من أكثر  التساؤلات التى تدور فى ذهن الكثير من الأشخاص مع تفشي وانتشار الفيروس.
قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العينى، فى برنامج "الاستشارة" المذاع على موقع "صدى البلد"، إن كل فيروسات الجهاز التنفسي المعروفة يتلوها درجة من درجات المناعة والمقاومة.


بعد أن أكد مجموعة من الأطباء في البيت الأبيض، أن عقار ريمديسفير المستخدم لعلاج مرض الإيبولا أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ونجح في تجربة حاسمة للمرضى المصابين بالفيروس. نعرض كل المعلومات عن العلاج المستخدم لمصابي كورونا.
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