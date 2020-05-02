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هيلثي: لا تهملها.. فوائد تناول وجبة السحور والأغذية المناسبة.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 04:24 م
فوائد تناول وجبة
فوائد تناول وجبة السحور والأغذية المناسبة
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آية التيجي
أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وأمراضها، أن وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب أن نحصل عليها خلال شهر رمضان.


وقالت "أبو الحجاج"، في برنامج هيلثي المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، إنه من الخطأ تجاوز وجبة السحور، حيث إنها إحدى وصايا الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وذلك لما لها من فوائد عظيمة للجسم.



وأضافت أن وجبة السحور يجب أن تحتوي على بعض المكونات، التي تساعد الجسم على الصيام بشكل صحي، ومن أهمها:


1- البروتين
وأكدت "أبو الحجاج" أنه يجب ان يكون البروتين في وجبة السحور على شكل سائل، كالألبان، والزبادي، ويفضل تناول اللبن عن الزبادي؛ حيث إن القيمة الغذائية في اللبن تعطي شبع لوقت اطول وتحسن مستويات السكر في الدم.


وأشارت إلى أن الفول والبيض أحد أهم الأطعمة اللازم تناولها في وجبة السحور، فهو أيضا يعطي إحساسا بالشبع لوقت أطول، وبناء الجسم، والعضلات.


2- الخضراوات
وأوضحت أن الخضراوات مهمة في وجبة السحور؛ حيث إنها تمد الجسم بالماء الذي يحتاجه خلال فترة الصيام.


3- الكربوهيدرات
ونوهت إلى أن الكربوهيدات تعتبر أهم العناصر الغذائية في كل الوجبات الغذائية، والخبز من أهم العناصر التي يمكن إدخالها في وجبة السحور، حيث يجب اختيار الكمية حسب الوزن، واحتياج الجسم، لأنه يعتبر من أهم مصار الطاقة أثناء الصيام.


4- وجبة متكاملة
وأوضحت "أبو الحجاج" أنه يمكن تناول وجبة متكاملة خلال وجبة السحور، ومختلفة عبر تناول البليلة باللبن، وهي إحدى الوجبات المتكاملة التي يمكن إدراجها في وجبة السحور، ويمكن إضافة ثمرة موز وتحليتها بالعسل الأبيض لتصبح وجبة متكاملة العناصر.
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