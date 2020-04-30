استشاري تغذية تحذر من تناول أطعمة محددة في السحور

السحور من الوجبات الرئيسية في شهر رمضان المبارك ويجب أن يحتوى على أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويكون غني بالفيتامينات والمواد التي تعوض نقص الماء في ساعات النهار.
وفي هذا السياق حذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول هذة الاطعمة في وجبة السحور:
- الخبز
- الأرز الأبيض
- المعجنات
- التوابل والبهارات
- الاطعمة المقلية
- الافراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي
- الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الملح الكثير.
- العصائر الجاهزة لانها غنية بالسكر وفقيرة بالألياف.
وفي هذا السياق حذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول هذة الاطعمة في وجبة السحور:
- الخبز
- الأرز الأبيض
- المعجنات
- التوابل والبهارات
- الاطعمة المقلية
- الافراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي
- الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الملح الكثير.
- العصائر الجاهزة لانها غنية بالسكر وفقيرة بالألياف.