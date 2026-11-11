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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم الصناعة.. محافظ الغربية يحل مشاكل أصحاب ورش إعادة تدوير الكاوتش بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بدء تنفيذ مخرجات لقائه بأصحاب ورش ومصانع إعادة تدوير الكاوتش بقريتي ميت الحارون وكفر ميت الحارون بمركز زفتى، الذي استمع خلاله إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا أهمية التعامل معها بشكل عملي وسريع، وتكليف الجهات المعنية بالتحرك والتنسيق فيما بينها للوصول إلى حلول تسهم في استقرار هذه الصناعة واستمرار عملها.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي أولى خطوات تنفيذ هذه التوجيهات، عُقد لقاء بمقر الوحدة المحلية بتفهنا العزب، بمشاركة ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية العمل، وهيئة التنمية الصناعية، ومكتب هيئة الاستثمار بالديوان العام، وجهاز شؤون البيئة، وعدد من الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، شملت اللجنة العليا للمراكز التكنولوجية، ولجنة التصالح، وشؤون البيئة، ومشروعك، والإدارة الاقتصادية، والاستثمار.

وتناول اللقاء مناقشة مطالب أصحاب الورش والمصانع، وبحث المشكلات المتعلقة بإجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع، والاشتراطات البيئية، وتوفير العمالة، مع استعراض دور كل جهة في تقديم الدعم اللازم، والتيسير على المصنعين ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي تواجههم.

تحرك تنفيذي عاجل 

يأتي ذلك استكمالًا لجهود المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بفتح قنوات تواصل مباشرة مع أصحاب الأنشطة الإنتاجية، والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن استمرار هذه الصناعة وتوفير المناخ الملائم لنموها وتوسعها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات المواطنين

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