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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ أمين المجلس الأعلى للجامعات بحصوله على وسام أكاديمي فرنسي

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الغربية أحمد علي

تقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة منحه وسام السعفات الأكاديمية الفرنسي برتبة ضابط (Officier de l’Ordre des Palmes Académiques)، والذي قلّده له السفير الفرنسي لدى مصر، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي.

توجيهات وزارة التعليم العالي 

وأعرب الدكتور محمد حسين عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكدًا أنه يعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الكفاءات والقيادات الأكاديمية المصرية، وما تحظى به من تقدير لدى المؤسسات الدولية، مشيدًا بجهود الدكتور مصطفى رفعت في تطوير منظومة العمل بالمجلس الأعلى للجامعات، ودعم التكامل المؤسسي بين الجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات العلمية والثقافية المصرية الفرنسية، ويمثل إضافة جديدة لرصيد الإنجازات المصرية في المحافل الأكاديمية الدولية، معربًا عن خالص تمنياته للدكتور مصطفى رفعت بدوام التوفيق والنجاح، ومواصلة جهوده المتميزة في خدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

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