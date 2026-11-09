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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية نفيا بمركز طنطا على مدار يومين.. تقديم 2499 خدمة طبية لـ1016 مواطنًا

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا، والتي استمرت على مدار يومين، في إطار جهود المحافظة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية دون تحمل مشقة الانتقال إلى المستشفيات.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوصول بالخدمات الصحية إلى مستحقيها، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية تنوع التخصصات الطبية وتوفير العلاج اللازم، وتحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو التدخلات الطبية إلى الجهات المختصة.

تحرك تنفيذي 

وأوضح المحافظ أن القافلة بقرية نفيا شهدت إقبالًا من الأهالي، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها 1016 مواطنًا، وقدمت 2499 خدمة طبية متنوعة، بما يعكس حجم الاستفادة من الخدمات المقدمة على مدار يومي عمل القافلة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى أهالينا في مختلف القرى والعزب، وتقديم الرعاية الصحية لهم بالقرب من محل إقامتهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي صحة الغربية تحسين خدمات علاجية

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