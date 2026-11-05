«إيراسموس+» و«هورايزون».. فرص أوروبية جديدة لطلاب وباحثي جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، لقاءً تعريفيًا ببرنامجي «إيراسموس+» (Erasmus+) و«هورايزون» (Horizon Europe)، بحضور الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، ودعم التبادل الطلابي وبناء القدرات المؤسسية، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية.

دعم جامعة طنطا

أوضح الدكتور محمد حسين أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الجامعة نحو تدويل التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة من البرامج الأوروبية، وفي مقدمتها «إيراسموس+» و«هورايزون»، لتوسيع فرص التبادل الأكاديمي، ودعم المشروعات البحثية المشتركة، وبناء قدرات الطلاب والباحثين، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف أن الجامعة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي بالتحديات التنموية واحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية والانفتاح على التجارب الدولية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الجامعة وترسيخ مكانتها على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي عالميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

رفع كفاءة الخدمات

واستُهلت الفعاليات بعرض تقديمي للدكتورة شهيرة شرف الدين، استعرضت خلاله الإمكانات الأكاديمية والبحثية والطبية للجامعة، وبنيتها التحتية ومراكزها البحثية وبرامجها التعليمية، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الطلاب الوافدين وتحسين مكانتها في التصنيفات العالمية.

كما استعرض الدكتور محمد الششتاوي جهود الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، واحتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق، فضلًا عن خطط ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إضافة إلى مكانة الجامعة فى التصنيفات الدولية، وجهودها لدعم الاستدامة.

عرض مشروعات البحثية

وقدم الدكتور ضياء الدين منصور والدكتور عبد الرحمن الشهاوي عرضًا للمشروعات البحثية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وفرص المشاركة في برنامجي «هورايزون» و«إيراسموس+»، ودورهما في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات وبناء شراكات بحثية دولية تسهم في تعزيز تنافسية الجامعة.

تبادل الخبرات

وشهد اللقاء استعراض تجربة الطالب أحمد السقا، بالفرقة الثالثة بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، خلال دراسته لمدة ستة أشهر بجامعة كانتابريا الإسبانية ضمن برنامج «إيراسموس+»، حيث أكد أن التجربة أسهمت في تطوير مهاراته الأكاديمية والشخصية، واكتساب خبرات دولية، وتعزيز قدراته على التكيف والعمل الجماعي والتفاعل مع ثقافات مختلفة.

تحسين خدمات

شهد اللقاء حضور الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة جابر، مسؤولة البحث والابتكار، ومحمود المكاوي، مسؤول الدبلوماسية الرقمية والعامة، ورشا خليل، المسؤولة الإعلامية لوفد الاتحاد الأوروبي.