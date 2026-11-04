محافظ الغربية: حملات للرقابة على المخابز البلدية المدعمة بطنطا وسمنود والمحلة الكبرى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بمناطق الاستاد وحلقة القطن وشارع الجلاء والقرشي ببندر طنطا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بالمناطق المستهدفة ببندر طنطا عن تحرير 8 محاضر تموينية، شملت 5 مخالفات لنقص وزن الخبز بمقدار 19 و15 و9 جرامات، ومخالفتين لعدم وجود سجل، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات المقررة، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 13 محضرًا. كما أسفرت حملة مديرية التموين والتجارة الداخلية الميدانية ببندر طنطا عن 6 محاضر، تضمنت 4 مخالفات نقص وزن ومخالفتين للتصرف في 17 شيكارة دقيق مدعم، فيما أسفرت الحملات بإدارة سمنود عن 9 محاضر، وبمركز المحلة الكبرى عن 10 محاضر، تنوعت بين نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم استخراج بون صرف الخبز.

رفع كفاءة الخدمات

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر التي أسفرت عنها الحملات التموينية والرقابية 38 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا.