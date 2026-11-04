بعد تصادم عنيف مع ملاكي.. انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي وإصابة 10أشخاص.. صور

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بطريق أسيوط الغربي أمام قرية جرزا بدائرة مركز العياط، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية جرزا بطريق أسيوط الغربي بدائرة مركز العياط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، ما أدى إلى انقلاب الأخير أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.