عرّض حياة الطلاب للخطر.. القبض على سائق ميني باص بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة "مينى باص" يستقله عدد من الطلاب بالسير برعونة بأحد الشوارع بالغربية معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتاريخ 2 / الجارى حال سيره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا خشية التأخر عن موعد توصيل الطلاب إلى المجمع التعليمى الكائن بدائرة القسم.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.