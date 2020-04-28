التحديات التي تواجه لقاحات فيروس كورونا المستجد

يعتبر فيروس كورونا المستجد من فيروسات الجهاز التنفسي العلوي، وأظهرت الأبحاث السابقة حول لقاحات فيروسات كورونا وجود بعض التحديات التي تواجه العلماء خلال سعيهم لتطوير لقاح لكوفيد 19 بما في ذلك وفقا لموقع مايو كلينك:
التأكد من سلامة اللقاحات: تم اختبار العديد من لقاحات سارز على الحيوانات وأدت معظم اللقاحات إلى تحسين معدلات النجاة في الحيوانات، لكنها لم تمنع العدوى وتسببت بعض اللقاحات أيضًا في حدوث مضاعفات، مثل تضرر الرئة لذلك يجب اختبار أي لقاح لكوفيد 19 على نحو دقيق وشامل للتأكد من أنه آمن على البشر.
توفير وقاية طويلة الأمد: بعدَ الإصابة بفيروسات كورونا والتعافي منها، من الوارد الإصابة مجددًا بالعدوى بنفس الفيروس بعد عدة أشهر أو سنوات، مع أن الأعراض تكون خفيفة عادة وتحدث لنسبة قليلة من الناس حتى يكون لقاح كوفيد 19 فعالًا، يجب أن يوفر للناس مناعة طويلة الأمد ضد العدوى.
حماية كبار السن : الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة في حال انتقلت إليهم عدوى كوفيد 19 كما أن استجابة كبار السن للقاحات أقل كفاءة من استجابة من هم أصغر عمرًا السيناريو الأمثل هو صنع لقاح لكوفيد 19 يكون فعالًا مع كبار السن أيضًا.
في حين أن كل الأطفال معرضون للإصابة بعدوى كوفيد 19، إلا أنهم لا يمرضون بنفس معدل الأشخاص البالغين ونادرًا ما يُصاب الأطفال بأعراض شديدة عند تعرضهم لعدوى كوفيد 19 على الرغم من ظهور فاشيات مرضية واسعة النطاق حول العالم، مات منها عدد قليل جدًا من الأطفال.
التأكد من سلامة اللقاحات: تم اختبار العديد من لقاحات سارز على الحيوانات وأدت معظم اللقاحات إلى تحسين معدلات النجاة في الحيوانات، لكنها لم تمنع العدوى وتسببت بعض اللقاحات أيضًا في حدوث مضاعفات، مثل تضرر الرئة لذلك يجب اختبار أي لقاح لكوفيد 19 على نحو دقيق وشامل للتأكد من أنه آمن على البشر.
توفير وقاية طويلة الأمد: بعدَ الإصابة بفيروسات كورونا والتعافي منها، من الوارد الإصابة مجددًا بالعدوى بنفس الفيروس بعد عدة أشهر أو سنوات، مع أن الأعراض تكون خفيفة عادة وتحدث لنسبة قليلة من الناس حتى يكون لقاح كوفيد 19 فعالًا، يجب أن يوفر للناس مناعة طويلة الأمد ضد العدوى.
حماية كبار السن : الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة في حال انتقلت إليهم عدوى كوفيد 19 كما أن استجابة كبار السن للقاحات أقل كفاءة من استجابة من هم أصغر عمرًا السيناريو الأمثل هو صنع لقاح لكوفيد 19 يكون فعالًا مع كبار السن أيضًا.
في حين أن كل الأطفال معرضون للإصابة بعدوى كوفيد 19، إلا أنهم لا يمرضون بنفس معدل الأشخاص البالغين ونادرًا ما يُصاب الأطفال بأعراض شديدة عند تعرضهم لعدوى كوفيد 19 على الرغم من ظهور فاشيات مرضية واسعة النطاق حول العالم، مات منها عدد قليل جدًا من الأطفال.