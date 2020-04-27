بعد ظهورها مع رامز.. صور ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تتصدر السوشيال ميديا

بعد ظهور الفنانة ياسمين صبري ببرنامج رامز مجنون رسمي، ونشرها صورة لزوجها أحمد أبو هشيمة من زفافهم، تصدرت صورهما مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الأيام القليلة الماضية في حفل عائلي صغير وبعيدا عن الضوضاء بحضور الأقارب والأصدقاء.
وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان أبيض، وانتعلت حذاء بكعب تايجر مما لفت انتباه متابعيها، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بما يناسبها.
وتصدرت صور زفاف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وإليكم بعض الصور لهما..
ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الأيام القليلة الماضية في حفل عائلي صغير وبعيدا عن الضوضاء بحضور الأقارب والأصدقاء.
وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان أبيض، وانتعلت حذاء بكعب تايجر مما لفت انتباه متابعيها، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بما يناسبها.
وتصدرت صور زفاف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وإليكم بعض الصور لهما..