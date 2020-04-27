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مرأة

في البيت .. طريقة عمل الكنافة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:31 م
طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة
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آلاء حسن
تعتبر الكنافة من الوجبات الرسمية التي لا غنى عنها في شهر رمضان، ويجب عليكي تحضيرها في المنزل لضمان صحتها، واليكي طريقة عمل الكنافة بأقل تكلفة وبطريقة سريعة.

مكونات طريقة عمل الكنافة :

1/4 كوب سكر
كيلو كنافة
كوب كبير من السمنة
الحشو المرغوب

مكونات طريقة عمل شربات الكنافة :

2 كوب سكر

كوب من الماء

عصير ليمونة كبيرة

طريقة عمل شربات الكنافة:

-احضرى إناء متوسط الحجم وقومى بوضع الماء والسكر على النار.

-انتظرى إلى أن يبدأ الماء والسكر فى مرحلة الغليان ثم ثومى بإضافة عصير الليمون إليهما، اتركى الخليط يغلى جيدًا إلى أن يصبح سميكًا.


طريقة عمل الكنافة :

- احضرى صينية وقومى بدهنها بكمية مناسبة من السمن، ثم قومى بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية.

- قومى بدهن الكنافة بالسمن جيدًا، واقسميها على جزأين وقومى بوضع الجزء الأول فى الصينية، ثم قومى بوضع الحشو المرغوب.

- قومى بأخذ الجزء الثانى من الكنافة وتأكدى من دهنه بالسمن بشكل جيد ثم ضعيه فوق طبقة الحشو.

- ضعى الكنافة فى الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدًا، ثم قومى بإشعال الشواية لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبى.

-اخرجى الصينية من الفرن، وضعى الشربات عليها عليها وهى ساخنة حتى تتشربه جيدًا.
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