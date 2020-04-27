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مرأة

في رمضان.. طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف هالة فهمي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:58 م
كيكة. الرواني مع
كيكة. الرواني مع الشيف هالة فهمي
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آلاء حسن
تعتبر كيكة الرواني من أشهى الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل وتسعى كل أم لتجديد وجباتها لذلك قدمت الشيف هالة فهمي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الرواني على طريقتها الخاصة.

- مقادير كيكة الرواني مع الشيف هالة فهمي:
كوب دقيق أبيض
كوب دقيق بسبوسة
3/4 كوب سكر
كوب زيت
4 بيضات
2 ملعقة بيكنج بودر
ملعقة فانيلا
1/2 كوب شربات
1/2 كوب زبادي

- طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف هالة فهمي:
- في وعاء يتم خفق البيض مع السكر حتى يكون الخليط كريمي ثم نضيف الزيت والزبادي ونخفق والفانيلا ثم نضيف الدقيق بنوعيه بعد خلطهم بالبيكنج بودر ونخلهم ونخفق لآخر مرة.

- قالب ندهنه ذبدة فقط يصب خليط الكيك ويدخل فرن ساخن علي درجه حرارة 180 ولا نفتح عليها أبدا قبل مرور ثلث ساعة وبعد تمام النضج تخرج من الفرن.

- تسقي بالشربات البارد وهي ساخنة وتزين بجوز الهند المبشور.
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