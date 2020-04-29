صحية في الصيام .. 6 فواكه أكثر من تناولها في السحور

يحتاج الجسم خلال شهر رمضان الى التغذية الصحية لتعويض فترة الصيام، لكن البعض قد يفعل عادات غير صحية من بعد الإفطار وحتى السحور مثل الإفراط في تناول حلويات رمضان وخاصة الكنافة و القطايف .
نصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، بضرورة تقليل تناول حلويات رمضان و الاكتفاء بتناول قطع صغيرة منها فقط ، مع تجنب تناولها تماما في وقت السحور فهي تزيد العطش وترفع نسبة السكر في الدم .
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كما نصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة الإكثار من تناول الفواكه في رمضان مع تقليل الحلويات، كي يحصل الجسم على السكر الذي يحتاجه من الفواكه وعصائرها الطازجة .
ومن أهم أنواع الفواكه التي نصح الدكتور مروان سالم بتناولها هي الغنية بالألياف حيث تساعد على ترطيب الجسم وقلة الشعور بالعطش، ومنها البطيخ ، الخوخ، الكنتلوب، الأناناس، البرتقال، العنب، الكيوي، فكلها أنواع غنية بالألياف وتساعد على الهضم وتقلل انتفاخات القولون .