مدرب لاعبة السلاح سارة حسني: حققت إنجازا مهما في بطولة العالم بتركيا

أكد ماهر حمزة رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد المصري للسلاح مدرب سارة عمرو حسني، أن الإنجاز الذي حققته سارة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بتركيا يمثل خطوة مهمة في مشوارها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مشاركتها في أولمبياد الشباب «داكار 2026».

وقال حمزة - في تصريح اليوم - إن سارة أثبتت خلال البطولة قدرتها على المنافسة أمام أفضل اللاعبات، بعدما نجحت في حصد الميدالية الفضية في منافسات تحت 17 سنة، قبل أن تضيف البرونزية في منافسات تحت 20 سنة، لتصبح أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية في كأس العالم لسيدات سلاح الشيش.

وأضاف: «سارة لاعبة صغيرة في السن لم تتجاوز ال 16 عاماً ، لكن لديها شخصية قوية داخل الملعب، والأهم أنها تتطور من بطولة إلى أخرى، وما حققته في تركيا يؤكد أن العمل معها يسير في الاتجاه الصحيح».

وتابع: «هدفنا خلال الفترة المقبلة هو الاستمرار في تطوير مستواها وعدم التوقف عند تحقيق الميداليات، لأن أمامها تحديات أكبر، وأهمها الاستعداد لأولمبياد الشباب، ونسعى للوصول بها إلى البطولة وهي في أفضل حالة فنية وبدنية».

وأشار مدرب البطلة إلى أن حصول سارة على فضية دورة ألعاب البحر المتوسط مؤخرًا، ثم فضية وبرونزية كأس العالم، يمثل سلسلة من النتائج المهمة التي تمنحها خبرة كبيرة قبل خوض المنافسات الأولمبية.

وأوضح أن النتائج التي حققتها سارة خلال الفترة الأخيرة مهمة جدًا بالنسبة لنا، لأنها تواجه لاعبات من مدارس مختلفة وتخوض مباريات قوية في أدوار متقدمة، وهذا النوع من الخبرات سيكون له دور كبير في مشوارها خلال الفترة المقبلة.

واختتم ماهر حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيواصل العمل مع سارة من أجل تطوير مستواها، والوصول إلى أولمبياد الشباب بأفضل إعداد ممكن، خاصة أن منافسات سلاح الشيش ستكون ضمن برنامج دورة داكار 2026 وسارة ستكون ممثلة مصر الوحيدة في منافسات السلاح بناءً على اختيار الاتحاد الدولي للعبة.