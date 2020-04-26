التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

يتبع البعض عادات غذائية خطيرة في رمضان تسبب أضرارا كارثية على الصحة، دون أن يكونوا على دراية بها، مثل استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم وتعريضها المباشر له، وكذلك تسخين الخبز على النار، وكلها عادات يومية نفعلها جميعا لكنها تسبب مشاكل صحية خطيرة.





وحذر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية من استخدام الفحم في الشواء ، مؤكدا أنها عادة كارثية وتسبب السرطان، مشيرا إلى أن الدخان الأبيض الصادر من الفحم مسرطن.





وقال مروان سالم، لـ "صدى البلد"، إن عادة وضع الفحم وسط الكفتة أو حتى شيها على الفحم ينتج عنه قطران الفحم الذي يملأ تلك الأكلة وكلها مواد مسرطنة خطيرة يجب التوقف عنها.





اقرأ أيضا

وأوضح مروان سالم أن أفضل طريقة لشواء الكفتة عدم تعريضها بشكل مباشر على الفحم، وأن يكون بينها وبين الفحم مسافة كافية وتوخي الحذر تماما من ملامسة الفحم الكفتة أو أي أكلة يتم شواؤها.





كما نصح باستبدال شي الكفتة بالفحم، باستخدام الجريب الكهربي باعتباره أكثر أمانا وصحة من الفحم المسرطن.





التمر هندي الجاهز



كما حذر الدكتور مروان سالم من العصائر التي تصنع من البودرة الملونة مثل التمر الهندي الأسود، والبرتقال، والسوبيا، مؤكدا أنها تتكون من جلوكوز ولون صبغة وطعم، وتترك آثارًا على اللسان بسبب الصبغات الموجودة بها.





وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن هذه المشروبات خطيرة وكل محتوياتها مسرطنة خاصة الصبغة، ويتم صناعتها تحت بير السلم.





اقرأ أيضا

وأشار مروان سالم إلى أن التمر الصناعي يضاف له مادة ملح الليمون التي تسبب الفشل الكلوي، أما التمر الهندي الطبيعي فيحتوي على مواد فعالة تعالج عسر الهضم وفيتامينات ومعادن، ولا غنى عنه في رمضان، ولذلك هو طعمه مختلف عن الجاهز.





تسخين الخبز على النار

وهي عادة نفعلها يوميا بعد الاحتفاظ بالخبز في الفريزر، ولسرعة تسخينه قبل الإفطار، نقوم بتسخينه على نار البوتجاز إلا أن الدكتور مروان سالم حذر من هذه العادة الخطيرة موضحا أن تسخين الخبز على النار يتسبب في إفراز مادة الأكريلاميد acrylamide، وهي مادة خطيرة تسبب الإصابة بالسرطان.









اقرأ أيضا