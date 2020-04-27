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مرأة

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:24 م
الشاي و القهوة
الشاي و القهوة
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رشا عوني
اعتاد الكثيرون على تناول الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان، خاصة الذين اعتادوا تناول القهوة بشكل يومي فى غير رمضان، فهم يشعرون بالصداع خلال الصيام نتيجة التوقف لساعات طويلة هى مدة الصيام عن شرب القهوة والمنبهات . 


ولكي تقلل أضرار القهوة و الشاي بعد الإفطار في رمضان ، ينصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد، باتباع 6 طرق من شأنها أن تساعد بشكل صحي على الاستفادة من الشاي والقهوة بدرجة كبيرة، وهذه الطرق هى :


- لا تشرب الشاي أو القهوة بعد الإفطار مباشرة بل انتظر ساعة 

- اشرب كوبا من الماء قبل شرب الشاي أو القهوة 

- اشرب كوب ماء كل ساعة من بعد الإفطار وحتى السحور

- القهوة والشاي يساعدان على إدرار البول لذا يحتاج الجسم تعويضه بالماء والسوائل الأخرى

- يفضل تقليل السكر في الشاي والقهوة 

- لا تشرب القهوة قبل السحور وقبل النوم فهي تسبب الأرق وتجعلك تفقد سوائل جسمك بسرعة مما يشعرك بالعطش سريعا في الصيام . 
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