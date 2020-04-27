6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار





ولكي تقلل أضرار القهوة و الشاي بعد الإفطار في رمضان ، ينصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد، باتباع 6 طرق من شأنها أن تساعد بشكل صحي على الاستفادة من الشاي والقهوة بدرجة كبيرة، وهذه الطرق هى :









- لا تشرب الشاي أو القهوة بعد الإفطار مباشرة بل انتظر ساعة





- اشرب كوبا من الماء قبل شرب الشاي أو القهوة





- اشرب كوب ماء كل ساعة من بعد الإفطار وحتى السحور





- القهوة والشاي يساعدان على إدرار البول لذا يحتاج الجسم تعويضه بالماء والسوائل الأخرى





- يفضل تقليل السكر في الشاي والقهوة





- لا تشرب القهوة قبل السحور وقبل النوم فهي تسبب الأرق وتجعلك تفقد سوائل جسمك بسرعة مما يشعرك بالعطش سريعا في الصيام .