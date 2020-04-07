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6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:42 م
فواكه ترفع السكر
فواكه ترفع السكر
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رشا عوني
قد يتعرض مرضى السكر لهبوط مفاجئ نتيجة قلة نسبة السكر في الدم، وقد يرتفع مستوى السكر نتيجة تناول بعض الأكلات المعينة عندما لا يحافظ مريض السكر على نظامه الغذائي جيدا. 

بعض أنواع الفواكه تسبب رفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، وهذه الفواكه احيانا تكون مفيدة واحيانا تضر، فيمكن أن تفيد المريض إذا تعرض لهبوط مفاجئ نتيجة قلة السكر بالجسم، ويمكن أن تضره إذا كان لديه نسبة عالية من السكر بالدم وتناول هذه الأنواع لتزداد النسبة بشكل يمثل خطرا على صحته.

بحسب موقع healthline الطبي إليك بـ 6 أنواع من الفواكه تعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل فوري وهي: 

١_ المانجو 
٢_ الموز 
٣- العنب 
٤- الشمام
٥- التين 
٦- التمر. 

كما يمكن تناول كوب ماء محلى بعسل ابيض او ملعقتين سكر وهي الطريقة الأشهر لرفع السكر سريعا أو تناول قطعة شيكولاتة وذلك في حالة الهبوط بسبب انخفاض السكر.
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