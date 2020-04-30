6 كوارث صحية على مائدة السحور .. وطبق سلطة يرفع مناعتك.. "فيديو"

كوارث صحية عديدة يقوم بها الكثيرون على مائدة السحور تؤدي إلى زيادة شعورك بالعطش والإرهاق مع ساعات الصيام، إليك أبرزها والتي تقدمها خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لـ"صدى البلد".
1- الكافيين..
تناول الكافيين على مائدة السحور يسبب الأرق ويدر البول فيتخلص الجسم من الماء.
2- الحلويات
تناول الحلويات على السحور يحرق السكريات، فتنخفض نسبة السكر في الدم ويزيد الشعور بالجوع والعطش.
3- المخللات
تحتوي على نسبة عالية من الأملاح فتزيد الشعور بالعطش.
4- اللحوم
صعبة الهضم وتخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء في البول خاصة إذا كانت مطهية بكم كبير من البهارات مما يشعرنا بالعطش.
5- المشروبات الغازية
تحتوي على الكربون الذي يتسبب في الشعور بالامتلاء وانتفاخ المعدة.
6- الإسراف في المنبهات
يحرمك من النوم الجيد عقب السحور.
طبق السلطة كنز على السحور
على الجانب الأخر أكدت هبة أنور لـ"صدى البلد" أن طبق السلاطة على مائدة السحور يعد من أفضل الأطباق إضافة إلى فائدته فى علاج كثير من الأمراض أبرزها تحسين الهضم وضبط السكر فى الدم.
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