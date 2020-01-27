AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى أقل من دقيقة.. حيل خارقة لعلاج التهاب المفاصل

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:01 ص
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
Advertisements
لمياء الياسين
علاجات طبيعية سريعه تساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل في المنزل  وبدون مضادات للألتهابات 

1. عليك بالاسترخاء 

فهى تساعد المفاصل على البقاء مرنة  يمكنك المشي بخطى معتدلة  حتى لمدة عشرين دقيقة يوميًا فهو يساعد في الحفاظ على مرونة مفاصلك

2. العلاج الساخن والبارد

 يساعد على تقليل التورم  وزتخفيف الألم بسرعة ، يمكنك اخذ  كيس من الخضراوات المجمدة ولفه في منشفة ووضعه على المنطقة المصابة لمدة عشر دقيقة إلى نصف ساعة  سيساعد ذلك على تقليل التورم المؤلم الذي يجعل المفاصل شديدة.

3. التأمل 

استخدام التأمل أو غيرها من التقنيات لتخفيف آلام التهاب المفاصل
 
4. إضافة الدهون إلى النظام الغذائي الخاص بك

 أضف بعض الدهون إلى نظامك الغذائي! ومع ذلك ، فإن الدهون التي نتحدث عنها ليست هي الدهون المشبعة غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والتهاب في الجسم. هذه الدهون هي أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي عن طريق تناول المزيد من الأسماك أو عن طريق تناول المكملات الغذائية.

اقرأ أيضا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج النقرس للحامل .. الملابس الفضفاضة الحل الأمثل

التهاب المفاصل .. 3 حيل مجربة و5 عادات توقف عنها

أطعمة كارثية تزيد فرص الإصابة بـ التهاب المفاصل.. والتخلص من الأعراض بـ 2 جنيه

الملعقة السحرية قبل النوم تحمى قلبك وتحرق الدهون

3 أطعمة غير متوقعة تحمى الكبد من التليف

لمرضى التهاب المفاصل.. احذروا تناول هذه الأطعمة.. ونصائح مهمة للعلاج

ترشيحاتنا

الأهلي ضد النجم الساحلي.. رعونة كهربا تهدر هدفا .. وليتوال يبحث عن التعادل

مدينة أشباح.. مصرية في الصين تكشف لحظات الرعب بـ ووهان

بـ إطلالة ساحرة.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نفاذ تذاكر حفل عيد الحب لـ أنغام بدار الأوبرا المصرية

الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي مرة أخرى.. حقيقة ابنته الثانية

منتخب مصر يفوز ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد ويتأهل لأولمبياد طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن