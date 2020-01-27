فى أقل من دقيقة.. حيل خارقة لعلاج التهاب المفاصل





1. عليك بالاسترخاء





فهى تساعد المفاصل على البقاء مرنة يمكنك المشي بخطى معتدلة حتى لمدة عشرين دقيقة يوميًا فهو يساعد في الحفاظ على مرونة مفاصلك





2. العلاج الساخن والبارد





يساعد على تقليل التورم وزتخفيف الألم بسرعة ، يمكنك اخذ كيس من الخضراوات المجمدة ولفه في منشفة ووضعه على المنطقة المصابة لمدة عشر دقيقة إلى نصف ساعة سيساعد ذلك على تقليل التورم المؤلم الذي يجعل المفاصل شديدة.





3. التأمل





استخدام التأمل أو غيرها من التقنيات لتخفيف آلام التهاب المفاصل

4. إضافة الدهون إلى النظام الغذائي الخاص بك





أضف بعض الدهون إلى نظامك الغذائي! ومع ذلك ، فإن الدهون التي نتحدث عنها ليست هي الدهون المشبعة غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والتهاب في الجسم. هذه الدهون هي أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي عن طريق تناول المزيد من الأسماك أو عن طريق تناول المكملات الغذائية.