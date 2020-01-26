الملعقة السحرية لمحاربة السرطان وحمايتك من الزهايمر

فوائد عديد لتناول الكاكاو لصحتك فهو يساعد على توقف نمو الخلايا السرطانية ويعزز وظيفة الدماغ.. إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

منع السرطان

تعزى خصائص الوقاية من السرطان إلى الفلافانول في الكاكاو، تحارب تأثيرات مضادات الأكسدة في الفلافانول الالتهاب، وتحمي الخلايا من الأكسدة، وتوقف نمو الخلايا السرطانية، وتحث على موت الخلايا السرطانية.





يعزز وظيفة الدماغ ويحمى من زهايمر

يتمتع الكاكاو بقدرة قوية على تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، ويمكن أن يساعد الفلافانول في الكاكاو على تحسين وظائف المخ وتدفق الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، وهذا يريح عضلات الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.





يعالج الربو

يحتوي الكاكاو على مركبات مضادة للربو مثل الثيوفيلين والثيوبرومين، والتي يمكن أن تفيد الأشخاص المصابين بالربو.







الثيوفيلين يساعد في توسيع الرئتين عن طريق فتح الشعب الهوائية وتقليل الالتهاب، والثيوبرومين يساعد في السعال المستمر.





يحمي من تسوس الأسنان

يمكن للخصائص المضادة للأنزيمات، ومضادة للبكتيريا والمحفزة للمناعة في الكاكاو أن تساهم في صحة الفم، يعمل مسحوق الكاكاو على تعزيز صحة الأسنان عن طريق مكافحة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.





يحسن الجلد

وفقا للدراسات، أثبتت مادة البوليفينول في الكاكاو أنها تفيد بشرتك بعدة طرق، وتشمل هذه تحسين الدورة الدموية في الجلد، وحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وزيادة ترطيب الجلد وتحسين نسيجه.