تعرفي الأكثر أمانا .. مسكنات تناوليها أثناء الحمل.. بشروط





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك بعض المسكنات يجب تجنبها خلال الأشهر الثلاثة الأولى كالأسبرين مثلًا فهو يؤثر على الجنين في جميع فترات الحمل.



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ويفضل وفقا لتقرير نشره الموقع ، اللجوء إلى العلاجات الطبيعية فمثلا عند الإصابة بالصداع عليك تدليك المنطقة المصابة فمثلا لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا عليكِ باستعمال بخاخات الأنف والعلاجات الطبيعية فهي تساعد على التخفيف من حدتها. وتجنب الأماكن التي يكثر فيها الغبار.







وتعد من المسكنات الآمنة خلال الحمل ، لكن بعد زيارة طبيبك وهى الأسيتامينوفين -أو الباراسيتامول.









تخشى الكثير من السيدات من تناول المسكنات طوال فترة الحمل خوفا على الجنين.. فهناك بعض المسكنات قد تعود بالضرر علي الأم وعلى جنينها.