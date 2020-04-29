تضر بالكلى .. أخطاء كارثية احذريها على السحور

تسبب الخمول وتخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء أخطاء عديدة يرتكبها الكثيرون على مائدة السحور تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية وزيادة الوزن، إليك أبرز الأخطاء يقدمها استشارى التغذية العلاجية، خالد يوسف لـ"صدى البلد".





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الإفراط فى تناول الطعام







وأشار استشارى التغذية العلاجية، إلى أن من أكبر الأخطاء التى يقع فيها الكثيرون على مائدة السحور هي الإفراط في تناول طعام السحور مما يؤدي إلى خمول الجسم، بالإضافة إلى النوم مباشرة بعد تناول السحور.





أبتعدى عن اللحوم







ولفت إلى أن هناك أطعمة عديدة يفضل الابتعاد نهائيا عن تناولها على مائدة السحور أبرزها اللحوم فهى تخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء في البول وتضر بصحة الكلى وتشعرك بالعطش أيضا .





تناول الكافيين







وأكد أن الخطأ الأكبر الذى يقع فيه الكثيرون هو تناول الكافيين على مائدة السحور فهو يمنح الجسم النشاط ويسبب الأرق وينشط الكلى.



كثرة تناول المخللات





وأضاف أنه يجب الابتعاد نهائيا عن كثرة تناول المخللات فهى تسبب الشعور بالعطش لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح.