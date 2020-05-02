‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب

العرقسوس من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، فالعرقسوس من المشروبات الباردة التى تتميز بالعديد من الفوائد الصحية فهو مهدئ لـ المعدة بشكل كبير.
كما يحسن العرقسوس الجهاز التنفسي عند تناوله بشكل مستمر، وبالإضافة لذلك يقلل مشروب العرقسوس من الإجهاد ويساعد جيدا فى علاج الأسنان.
وعلى الرغم من فوائد عرقسوس إلا أن الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، قالت إن مرضى الضغط المرتفع عندما يتناولون مشروب العرقسوس، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
وأضافت سهام سوقية، أن العرقسوس يتسبب في احتباس السوائل في الجسم ما يؤثر على عضلة القلب كما يتسبب في اضطراب ضربات القلب.